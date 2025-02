Oasport.it - LIVE Firenze-Conegliano 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: padrone di casa ci credono, a loro il primo set 25-21

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-ANKARA DIDALLE 20.454-4 Passa da zona 4 Davyskiba.3-4 Scalda l’avambraccio di Malual la svedese Haak.3-3 Rimane sul net la battuta di.2-3 Fast in diagonale stupenda di Chirichella.2-2 Altro errore della svedese al servizio.1-2 Pallonetto spinto di potenza da Haak.1-1 Non difende Sarah Fahr sull’attacco di Nervini.0-1 Lukasik passa in diagonale.Al via il secondo set.1-0. Si tratta solamente del 7° set in tutta la regular season perso dalle pantere.25-21 Nervini porta ailset per le fiorentine!24-21 Delicatissimo pallonetto della svedese.24-20 Bisonte a 4 set point. Errore in battuta di Haak.23-20 Non riceve bene Lukasik ma poi si rifà con la schiacciata.23-19 Agrifoglio libera Butigan che trova un ottimotempo.