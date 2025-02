Oasport.it - LIVE Firenze-Conegliano 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: nel secondo set avanti le pantere per 10-14

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-ANKARA DIDALLE 20.4514-15 Fallo di Wolosz sotto rete. Videocheck in corso.13-15 Mani out di Malual sul contrattacco difeso su Lanier.12-15 Invasione di Agrifoglio.12-14 Attacco di Davyskiba su Lukasik vinto dalla giocatrice di.11-14 Malual arriva dalla seconda linea e trova le mani di Haak a muro. Passa però la palla.Time out.10-14 Senza praticamente il muro, Lanier spara un missile.10-13 Davyskiba sbaglia il pallonetto.10-12 Chirichella schianta una fast sulle ginocchia di Malual.10-11 fast di Baijens.9-11 Angolo trovato da dall’opposto svedese di.9-10 Mette giù un primo tempo stupendo anche Baijens.8-10 Attacco potente di Chirichella in primo tempo.8-9 Bellissima soluzione di Nervini che spinge una palla a fondo campo.