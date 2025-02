Oasport.it - LIVE Firenze-Conegliano 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Al via il match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-ANKARA DIDALLE 20.459-9 Davyskiba prova il servizio corto, solo rete per lei.9-8 Trova tanto spazio sulla parallela Malual e allora ne approfitta.8-8 Errore di Lanier in battuta.7-8 Butigan istintivamente non riesce a ribattere in aria una palla murata. Bel blocco della difesa di.7-7 Haak diventa alzatrice per Lukasik che trova le mani out del muro toscano.7-6 Bel primo tempo di Fahr. Super in anticipo.7-5 Altra diagonale, questa volta di Malual, eseguita perfettamente.6-5 Altro errore al servizio per le toscane.6-4 Sassata in diagonale per Davyskiba. trova gli ultimi centimetri di campo.5-4 Risponde Chirichella, sempre in fast.5-3 Bellissima fast di Baijens.4-3 Sbaglia Malual al servizio.4-2 Altro errore in attacco per