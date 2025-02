Oasport.it - LIVE Berrettini-Monfils, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: match che assicura spettacolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’esordio di Matteonel ricco ATP 500 di(Emirati Arabi Uniti). Di fronte al romano c’è una vecchia volpe del circuito: l’intramontabile francese Gael.Partita che è anche stata per due volte un quarto di finale allo Slam, la prima volta nel 2019 agli US Open, quando il romano si catapultò nel tennis che conta raggiungendo la semifinale (l. Nadal) dopo il quarto-thriller contro il francese vinto per 7-6(5) al 5° set. Poi nel 2022 i due si ritrovarono in quarti a Melbourne, quando ancora un quinto parziale diede il via libera a, stavolta con un perentorio 6-2.C’è pure un terzo precedente, altresì vinto dasul cemento della ATP Cup. Si trova dunque coi favori del pronostico il romano nel suo esordio a, che lo vedrebbe sfidare poi uno tra O’Connell e Dimitrov.