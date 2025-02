Oasport.it - LIVE Berrettini-Monfils, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: inizia il match! Occasione per il romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-FUCSOVICS DALLE 11.0018:24 Due minuti e si parte, al servizio!Giocatori in campo!18:18 In chiave ranking una vittoria oggi dell’azzurro lo metterebbe pressoché al sicuro in chiave ‘testa di serie’ a Indian Wells. Conterà infatti essere tra i primi 33 (non ci sarà Jannik Sinner) entro lunedì. Adessoè 30° con 145 punti margine sulla 34^ posizione occupata da Nuno Borges. Vincendo oggi diventerebbero 185 i punti di margine.18:14 Di pochi minuti fa la notizia che Grigor Dimitrov, dopo aver ceduto 0-6 il primo set contro O’Connell, si è ritirato., in caso di vittoria, sfiderebbe l’aussie per il secondo quarto di finale consecutivo dopo la grande cavalcata di Doha. Sono stati eliminati oggi anche De Minaur (Cilic) e Rublev (Halys).