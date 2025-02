Oasport.it - LIVE Berrettini-Monfils 7-5, 6-4, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: romano agli ottavi di finale da favorito!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:50b.7-5, 6-4! Si ferma in rete il passante di dritto del transalpino, senza tremare minimamente chiude l’azzurro e si qualifica per glididel 500 di!40-0 AAAAAAACEEEEE (9°)!! Fioccano le palle match per il!30-0 SERVIZIO VINCENTE!15-0 Gran prima, comodo dritto!!adesso servirà per chiudere e sfidare O’Connell indi!5-4 A trenta.40-30 Non passa la risposta di dritto del, il francese aveva seguito la seconda a rete.Seconda30-30 Clamoroso errore di volo del francese con la volèe comoda di rovescio.30-15 Doppio fallo (4°).30-0 Kick e volèe alta.15-0 Servizio vincente slice.5-3 Servizio e formalità!!40-0 Non risponde di rovescio sulla seconda