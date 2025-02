Oasport.it - LIVE Berrettini-Monfils 7-5, 2-3, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: avanti il francese nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Largo il recupero slice, sempre diagonale, di. Palla corta buona di.0-15 Grandissimo dritto sulla riga di, poi a segno con il contropiede! Per le terre, tutto ok.3-3 Largo il rovescio difensivo di.40-0 Servizio e smorzata a segno!30-0 Ace (8°)!!15-0 Reagisce alla grandeall’attacco in controtempo die passa con il dritto inside in!2-3 Troppo corto il lob del romano.40-15 Errore di dritto.40-0 Prima vincente.30-0 Servizio e dritto al salto. Caratteristico dell’atleta.15-0 Slice e dritto lungoriga a segno.2-2 Servizio vincente! Molto bene dopo l’errore iniziale!40-15 Servizio e dritto!30-15 ACE (7°)!!15-15 Prima vincente!!0-15 Errore in avvio di game, dritto del romano in corridoio.