Oasport.it - LIVE Berrettini-Monfils 7-5, 0-1, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: l’azzurro incassa il 1° set nonostante qualche amnesia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Ace (5°)!30-0 Altro servizio vincente!15-0 Ace (4°)!0-1 A quindici il transalpino.40-15 Contropiede di dritto a segno.40-0 Prima vincente.30-0 L’aveva attirato bene ad attaccare sul dritto il romano, che però ha messo in rete il passante con il suo colpo migliore.15-0 Bellissima smorzata dimaarriva e recupera anche in modo efficace.7-5! Un altro servizio vincente a dare il primo set al romano, che aveva servito sul 5-4 e sul 4-3 e che riesce a portarsi avanti di un parziale dopo 50? di partita!40-15 ACE (3°)!!! Un segnale importantissimo!30-15 Servizio slice, dritto di là! Da manuale del tennis.15-15 Arriva però il gratuito di dritto dopo il servizio del romano.15-0 PRIMA VINCENTE! Fondamentale!L’aggressività di questo ultimo punto deve essere messa anche sul proprio turno di servizio quando ne ha la chance.