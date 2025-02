Oasport.it - LIVE Berrettini-Monfils 6-5, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: quarto break di fila, l’azzurro serve ancora per il 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 ACE (3°)!!! Un segnale importantissimo!30-15 Servizio slice, dritto di là! Da manuale del tennis.15-15 Arriva però il gratuito di dritto dopo il servizio del romano.15-0 PRIMA VINCENTE! Fondamentale!L’aggressività di questo ultimo punto deve essere messa anche sul proprio turno di servizio quando ne ha la chance.per la seconda volta per chiudere il set!6-5 VINCENTE!!!! Il dritto dal centro anomalo di: 4°di!SECONDA!30-40 Grandissima smorzata di! Neanche parte il francese. Il dritto carico in difesa a girare lo scambio il colpo chiave del punto! Palla!30-30 Servizio e rovescio.15-30 FAVOLOSO dritto lungoriga, pesantissimo, di!15-15 Lungo il dritto difensivo del romano.