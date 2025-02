Oasport.it - LIVE Berrettini-Monfils 4-3, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: c’è un break per il romano nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Seconda in kick e dritto di là a segno. Resta nel set.40-30 Prima vincente slice.30-30 Attacca di dritto, la volèe di rovescio dell’azzurro non è definitiva macombina un pasticcio con il recupero.30-15 Risposta di rovescio sul nastro, questa prima di servizio non era impossibile da gestire.15-15 Ace (3°).0-15 Si stampa sul nastro il dritto inside in da ottima posizione del francese.4-2 CON UN NUMERO DI TOCCO! Perentorio l’azzurro in battuta fin qui, ha perso due quindici!40-15 In rete il dritto difensivo di.40-0 Servizio e dritto comodo!30-0 Martella ancora al centro!15-0 Colpito male ma vincente lo smash in elevazione del!3-2 Ace (2°).40-30 Errore in risposta di dritto del