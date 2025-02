Secoloditalia.it - Littizzetto: scene da una comica senza Speranza. Per elogiare la sanità attacca Schillaci (video)

Lucianaè stata ricoverata in un ospedale pubblico. Latorinese, compagna di viaggio di Fabio Fazio sul Nove, ha raccontato la sua degenza nel suo stile, con ambizioni da Oscar della comicità ed effetto sagra del carciofo. Un effetto che ha lasciato allibiti molti, memori di quando era così assertiva ai tempi della pandemia e del ministro della Salute, Roberto. Oggi si rivela mordace e salace oltre misura nei confronti dell’attuale titolare del dicastero: Orazio, luminare di chiara fama internazionale prestato alla politica.Il ridicolo attacco dellaL’autrice di capolavori come L’incredibile Urka e Madama Sbatterflay non ha fatto mancare ai suoi fedelissimi telespettatori la sua solita letterina. Ecco l’incipit.«Caro Stato. Stivalone da moschettiere che parte dal tacco e arriva al sedere.