Isaechia.it - L’Isola dei Famosi, Veronica Gentili verso la conduzione: ecco le prime 3 naufraghe che “stanno cercando di convincere”

Leggi su Isaechia.it

L’attuale edizione del Grande Fratello sta per giungere alla sua fase conclusiva, pertanto ai piani alti di Mediaset si sta pensando alla programmazione successiva, che vedrà la messa in onda anche della nuova edizione dedei.Dopo gli ascolti deludenti dello scorso anno, però, si sta pensando ad un rinnovamento importante per il reality di canale 5, a cominciare dalla. Archiviati i rumor secondo cui al timone della trasmissione sarebbe tornata Ilary Blasi prima e poi Alfonso Signorini, il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, ha svelato in anteprima che il posto di Vladimir Luxuria potrebbe essere occupato da, ora impegnata con Le Iene:Archiviata la pazza idea Signorini, che vi avevamo svelato nei giorni scorsi, perché reduce da un impegno lunghissimo con il Grande Fratello, i dirigenti avrebbero deciso di puntare sul nome che da settimane circola negli ambienti televisivi.