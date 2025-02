Ilgiorno.it - Liscate, la nuova logistica. Su un’area di 30mila metri. Apertura entro fine marzo

Lavori di riqualificazione in corso,, dove è pronto ad aprire i battenti un polo di Cfg Overseas, azienda leader in "container consolidation service". Opererà, sua ridosso Rivoltana, nel già esistente G-Park. L’operazione porta la firma di Glp Italia, marchio leader nella costruzione, proprietà, sviluppo e gestione di immobili logistici, data center, energie rinnovabili e tecnologie. La società in arrivo incontrerà nei prossimi giorni il sindaco Lorenzo Fucci. Qualche dettaglio sul progetto e sui lavori. L’immobile è attualmente in fase di riqualificazione totale. Costruito originariamente all’interno di un parco logistico condiviso (sulla stessa area operano altre realtà del settore trasporto e stoccaggio merci), sarà aintervento completamente indipendente.