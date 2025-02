Spazionapoli.it - L’Inter pensa già al Napoli, è tutto ufficiale: mega turnover con la Lazio

sta per giocare il quarto di finale di Coppa Italia contro la, ma i nerazzurri hanno in mente solo il.Sabato prossimo ci sarà finalmente lo scontro diretto tra ildi Antonio Conte edi Simone Inzaghi. Tuttavia, visto i soli tre punti totalizzati nelle ultime quattro partite, i partenopei non ci arrivano nel migliore dei modi a questa partita.Anche perché ildovrà fare a meno di un big, ovvero Frank Anguissa. Quest’ultimo, infatti, ha riportato contro il Como un infortunio muscolare che, di fatto, lo farà stare fermo per circa venti giorni. Nel frattempo, però, Simone Inzaghi ha dimostrato questa sera dire già al match di sabato contro gli uomini di Antonio Conte.Inter, ampissimodi Simone Inzaghi nella sfida di questa sera contro la: la formazione nerazzurra, infatti, sta per scendere sul campo dello Stadio San Siro per sfidare nel quarto di finale di Coppa Italia ladell’ex giocatore giocatore azzurro Marco Baroni.