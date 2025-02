Today.it - L'intelligence di Kiev sabota visori per droni russi con esplosivi

Leggi su Today.it

L'militare diha manipolato conun lotto dida pilota didestinati all'uso deisui campi di battaglia in Ucraina. Ricostruzioni emerse nelle ultime ore e riportate dal Financial Times raccontano di come gli agenti del Gur ucraino abbiano modificato.