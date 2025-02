Ilfogliettone.it - L’Inps mette in guardia: passata questa data dite addio alla pensione | Bisogna mandare questa domanda il prima possibile

C’è una scadenza che incombe su chi vuole andare in, ma c’è poco tempo per faree poi si perde l’occasione.Coloro che intendono accedereanticipata attraverso le misure di Quota 41 per i lavoratori precoci e l’Ape Sociale non hanno molto tempo. Lada tenera a mente è il 31 marzo, si tratta delladelle tre finestre previste dalper la presentazione delle domande di riconoscimento del beneficio, ma è anche quella che garantisce la certezza di pensionamento entro l’anno. Chi presenta ladopo, infatti, potrebbe trovarsi a dover attendere l’esito del monitoraggio delle risorse finanziarie residue, rischiando di posticipare il pensionamento.Con l’entrata in vigore della Legge 203 del 2024, nota come “Collegato Lavoro”, sono stati unificati i termini di presentazione delle domande per Quota 41 e Ape Sociale, fissando tre scadenze annuali: 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre.