L’influenza geopolitica continua e le numerose variabili economiche regionali

Il predetto titolo dell’articolo può leggersi anche come “le principali economie sono deboli mentre le economie emergenti sono attive”.Con l’inizio del 2025, le principali economie mondiali si trovano ad affrontare una nuova ondata di incertezza. La crescita economica dell’Europa ha subìto un rallentamento e le tre principali economie, fra cui Germania, Francia e Italia, sono impantanate in turbolenze politiche e difficoltà strutturali, mentre i Paesi dell’Europa meridionale hanno reagito in controtendenza, dimostrando una forte resilienza. L’Asiaa svolgere un ruolo chiave nella crescita economica globale, ma deve anche affrontare la doppia pressione della crescente guerra commerciale tra Stati Uniti d’America e Repubblica Popolare della Cina e della ristrutturazione della catena di approvvigionamento.