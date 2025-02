Gamerbrain.net - Like A Dragon Pirate Yakuza In Hawaii: Guida Completa al Dragon Kart

è uno dei minigiochi più avvincenti e ricchi di premi inin. Situato nella parte sud-ovest della mappa, vicino ad Anaconda Harbor Park, permette di gareggiare contro avversari sempre più forti in corse adrenaliniche e duelli esplosivi.Comandi di giocoAccelerare: RT (Xbox) / R2 (PlayStation)Frenare/Retromarcia: LT (Xbox) / L2 (PlayStation)Derapata: A (Xbox) / X (PlayStation)Usare oggetto: B (Xbox) / Cerchio (PlayStation)Cambiare oggetto: X (Xbox) / Quadrato (PlayStation)Durante la gara, raccogliere gli anelliaiuta a recuperare HP e guadagnare bonus extra. Se gli HP scendono a zero, ilsi schianta e si perde tempo prezioso.Modalità di giocoGran Premio Vinci le coppe per sbloccare nuovi circuiti e gare più difficili.