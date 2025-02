Licenziato reintegrato e costretto a non fare niente | maxi risarcimento da mezzo milione a un bancario

Leggi su Open.online

per due volte, per due volte reinserito nei quadri più alti del Credito Emiliano perché il tribunale aveva giudicato illegittimo l’allontanamento. Al rientro nella filiale, però, il– con un contratto appena al di sotto di quello dirigenziale – era stato relegato a mansioni che non faceva da quindici anni. Un vero e proprio «demansionamento», frutto della querelle mai terminata tra dipendente e banca, che di fatto ha lasciato il dipendente in un angolino a girarsi i pollici per intere giornate. E che ora, per verdetto della Corte d’Appello di Milano (Sezione lavoro), gli è valso undi quasidi euro.I due licenziamenti e il reintegro «senza far parte della squadra»Nel 2011 il primo licenziamento, sette anni dopo il secondo. Evidente, nonostante il reintegro nella forza lavoro del Credito Emiliano stabilito due volte dal tribunale, lo scontro vivo tra ile l’istituto di credito.