Panorama.it - Libro di Veltroni regalato agli alunni. Ma nessuno ha avvertito i genitori

A Buccinasco, nel Milanese, distribuito nelle scuole il testo La più bella del mondo dell’ex segretario dem, per un investimento di 14.500 euro da parte del Comune. Proteste di famiglie e Lega: «Contenuti pro Lgbt».Giusto pochi giorni fa, il Partito democratico milanese ha rifiutato di votare in un consiglio di circoscrizione una mozione presentata dalla Lega che condannava l’irruzione compiuta da alcuni collettivi studenteschi a danno di un convegno sulla natalità organizzato a novembre all’università Statale. Per i sinceri democratici, a quanto pare, è legittimo interrompere con la forza i convegni sgraditi, specie se organizzati dai «fascisti» (così li hanno definiti) di Comunione e liberazione. In compenso, gli esponenti del Pd e gli intellettuali dell’area progressista hanno tutto il diritto di entrare nelle scuole primarie e riversare le loro idee sui giovanissimi