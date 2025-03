Strumentipolitici.it - L’ex presidente della Bolivia Morales vuole candidarsi un’altra volta

Evoha annunciato di volersialle prossime elezioni di agosto. Non è chiaro se riuscirà nell’intento di correre in questa tornata, perché a norma di legge non potrebbe.Candidatura incostituzionaleSi tratterebbequarta candidatura del, ma la Costituzione ne prevede al massimo tre. Peraltro in passato il limite era di due, ma durante il suo mandatoè riuscito a modificare la norma. L’altro ostacolo per lui è di carattere giudiziario, perché attualmente si trova sotto inchiesta per una presunta relazione sessuale avuta con una minorenne quando era in carica. Degno di nota è pure il fatto che cercherà di correre con una piccola formazione di sinistra, il Frente para la Victoria (FPV), e non col partito che lui stesso ha guidato per decenni, il Movimiento al Socialismo (MAS).