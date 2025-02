Lopinionista.it - L’evento celebrativo per i 50 anni di Mulino Bianco [FOTO]

Grande successo perdi lancio dell’iconico brand che ha contribuito a creare il rito della colazione in ItaliaMILANO – Cinquantadi storia celebrati con un grande abbraccio di piazza, un tuffo nei ricordi buoni delle persone per festeggiare un brand consumato dal 97% degli Italiani. Si è concluso domenica 23 febbraio, con grande partecipazione ed entusiasmo,per i 50diche si è tenuto a Milano, in Piazza Gae Aulenti, da mercoledì 19 a domenica 23 febbraio.Per cinque giorni un’installazione che riproduce fedelmente in formato maxi l’iconica Sveglia a forma didegli’80, uno dei premi più rappresentativi del brand, ha richiamato oltre 20mila consumatori, quasi 60 giornalisti e oltre 25 influencer e celebrità che hanno partecipato alle iniziative organizzate dal brand.