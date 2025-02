Linkiesta.it - L’ennesimo figlio segreto di Musk, e quella volta che un miliardario mi schiaffeggiò

Quando avevo tredici anni, mia madre mi regalò “Come sposare un”, libro scritto da una giornalista milanese, in fondo al quale c’era anche una lista di miliardari papabili e posti dove incontrarli apparentemente per caso. Lista che perfino io – che avevo tredici anni ma ero pur sempre figlia d’un’arrampicatrice sociale – sapevo essere grandemente incompleta: un solo ricco bolognese, figuriamoci.Era la metà degli anni Ottanta, e i miliardari del libro erano miliardari in lire, ma non sarà oggi che parleremo dell’inflazione. Una delle più tenaci leggende di casa mia era l’industriale innamorato di mia madre e che lei non aveva potuto sposare perché non esisteva ancora il divorzio e lui aveva una prima moglie.Quando il tizio ignaro d’essere parte della nostra leggenda privata vendette la sua azienda per mille miliardi, a casa mia si sospirava dicifra con toni leggendari di quelli che Bonaventura riservava al milione.