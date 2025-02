Ilgiorno.it - Legnano, la truffa del fino tecnico colpisce due volte: la vittima fa cadere nel tranello anche il vicino di casa

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – Voleva fare un favore al, ha aiutato invece itori che, dopo aver ingannato lui, hanno rubato benial dirimpettaio. L’episodio ha avuto come teatro due abitazioni di viale Toselli ae come sfortunati protagonisti i due uomini vicini di, uno classe 1955 e l’altro classe 1950. Alla porta del primo si sono presentati i soliti duetori, così come da manuale: il primo si è spacciato perdell'azienda dell’acqua, il secondo per appartenente alle forze dell'ordine e pseudo carabiniere. Inutile ripetere che il pretesto adottato per entrare nell’abitazione e poi circuire la primaè stata come di consueto la verifica degli impianti: fatto sta che al settantenne, distratto dagli espertitori, sono stati sottratti infine 1.