Ilgiorno.it - Legnano: donna prova a rubare in negozio, ma viene scoperta e reagisce dando due pugni al volto la cassiera

(Milano) – Aveva sottratto dalmerce per circa 50 euro e quando all’uscita è stata “” non ha trovato di meglio da fare che reagire colpendo con dueallae guadagnandosi una denuncia. L’episodio è accaduto al “Milano Home” di corso Italia ala scorsa settimana. La, classe 1977, nel tardo pomeriggio dopo aver vagato nelhato ad allontanarsi senza pagare dopo aver prelevato dagli scaffali merce per circa 50 euro. Ladell’esercizio commerciale si è però accorta di quanto stava accadendo e hato fermare la. Per tutta risposta ha ricevuto duealche non le hanno però impedito di trattenere la 48enne fin quando sul posto non sono giunti i carabinieri. Laè stata quindi fermata e denunciata a piede libero per rapina impropria.