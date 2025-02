Legionella in Penisola sorrentina Atex Campania agli operatori turistici | Tenere alto il livello dei controlli

Leggi su Ildenaro.it

Alla luce degli ultimi accadimenti per lain, che sta avendo risvolti sia da un punto di vista economico che di immagine sul territorio,sta svolgendo un’importante azione di informazione per ricordare quanto importante sia la prevenzione per conquesto rischio.Effettuare un controllo antiperiodico e regolare per le strutture ricettive è obbligatorio, come ribadito, nel maggio del 2015, con l’approvazione delle Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi (pagina 33) pubblicate dal Ministero della Salute; linee guida in cui viene definito l’obbligo di elaborare la valutazione dei rischi relativi all’esposizione al batterio. È quindi imposto che vengano effettuati regolarinegli stabili al fine di ridurre il rischio