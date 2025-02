Ilrestodelcarlino.it - Leggi e scrivi con il digitale?. Memoria e attenzione in calo

Carta, penna, pc. Come sarebbe un dialogo tra loro se potessero parlare? Cosa è cambiato in questi secoli e quanto è utile ilma anche quali rischi affrontano i giovani? "Dai fogli di papiro dell’antico Egitto sono giunta alla consistenza di oggi e sono fondamentale per i processi di scrittura – racconta carta – Sono ecologica, versatile, facile da trasportare, su me si possono scrivere pensieri, parole ma anche disegnare liberamente. Un libro è di carta ed è altamente tecnologico: lo puoi sfogliare quando vuoi e andare avanti e indietro nella lettura senza alcun obbligo e impegno. E non devo essere caricata da una batteria". Fa eco penna: "Anch’io sono uno strumento decisivo per la scrittura: sono ergonomica e di facile uso. Non è più tempo di calamai e pennini, oggi mi trovi nei modelli migliori per ogni tipo di scrittura, per fissare idee e pensieri".