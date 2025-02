L’effetto farfalla | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldelI paesi scandinavi sono noti per i loro racconti thriller, che dalla letteratura al cinema e fino alla televisione appassionano ormai tutto il mondo. Per l’audiovisivo, è nota la trilogia di Uomini che odiano le donne ma anche titoli come Operation Napoleon, Una famiglia quasi normale, Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata o la serie The Investigation, basata su un reale fatto di cronaca. Si tratta di opere capaci di costruire grandi misteri spesso legati al passato dei protagonisti o della storia del paese di riferimento. Un’altro celebrelegato a questo genere e a questi paesi è il danese, diretto nel 2021 da Martin Zandvliet, noto per aver diretto Land of Mine – Sotto la sabbia.Questoè il quarto adattamento cinematografico di una serie di dieci romanzi polizieschi nordici danesi dell’autore Jussi Adler-Olsen, incentrati sul Dipartimento Q e sull’ispettore di polizia Carl Mørck.