Ilfattoquotidiano.it - “Leão inadatto per una grande squadra, un po’ come Cassano”: il paragone di Massimo Mauro che stuzzica i due grandi nemici

“È troppo altalenante, unanon può sopportare la sua incostanza. Non ne vale la pena.è damedia, èper una: somiglia un po’ atalento, ma mai realizzato”. Dal sito web di Repubblica, l’ex calciatore e opinionista televisivocritica il numero 10 del Milan paragonandolo proprio ad Antonio, suonemico.La stagione di Rafa Leao è una montagna russa continua proprioquella dei rossoneri. Nell’ultima partita, sconfitta per 2-1 sul campo del Torino, Sergio Conceição ha concesso al portoghese un solo tempo: ennesima bocciatura. Ma ilfatto danon sarà stato per nulla gradito, da Leao e tantomeno da.L’ex fantasista barese si è espresso più volte contro il talento del Milan: “Conceição se ne accorgerà che è una pippa: prende 8 milioni di euro e non sa passare la palla, fa pochi gol.