Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 25 febbraio

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di252025. Ariete Venere vi rende giovani, non dimostrate l'età che dichiarate, persino il coniuge vi sembra più bello nella luce argentata della Luna passata in Acquario, risveglia anche il gusto della provocazione e della battaglia nel lavoro, in affari. C'è un altro aspetto che potrebbe regalare un incontro d'amore alle persone sole, Luna in Acquario si congiunge a Plutone. L'unione tra questi due pianeti porta una spinta potente per nuove relazioni romantiche, nuovi amori, nuove amicizie. Toro Dovete innanzitutto liberarvi dello stress accumulato, per due giorni Luna sarà in Acquario, nel vostro ambiente agitazione continua.