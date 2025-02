Iodonna.it - Le sfilate non possono iniziare senza il tradizionale "Lavagem do Sapucai"

I membri delle religioni afro-brasiliane eseguono il cosiddettodo, unrituale di purificazione al Sambodromo, in preparazione alla prossima sfilata di carnevale a Rio de Janeiro. I partecipanti sottolineano l’importanza di questo rituale per l’apertura della passerella e per fornire energia positiva ai festaioli. Le scuole di samba prendono parte anche alle prove tecniche mentre finalizzano i loro preparativi.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Il Carnevale di Rio inizia con un rituale speciale: la purificazione del Sambodromo iO Donna.