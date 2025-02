It.insideover.com - Le scure di Trump sull’Usip, il think-tank che promuove le guerre

Il presidente Donaldha emanato un ordine esecutivo, firmato il 19 febbraio 2025, che avvia una significativa riduzione della burocrazia federale, colpendo non solo enti come Usaid e il National Endowment for Democracy (Ned), ma anche numerose altre agenzie e comitati consultivi federali. L’ordine firmato dal presidente Usa stabilisce una “politica volta a ridurre le dimensioni del governo federale, diminuirne gli sprechi e aumentarne la responsabilità verso i cittadini americani”. L’ordine esecutivo dicontro le agenzie federaliL’ordine di fatto azzera le attività di diverse agenzie governative e il personale associato. Tra le agenzie interessate figurano: Presidio Trust, l’Inter-American Foundation, lo United States, l’African Development Foundation e United States Institute of Peace.