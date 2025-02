Iodonna.it - Le Relazioni Difettose – Single da sempre? Il decalogo definitivo

Leggi su Iodonna.it

Cara Ester,Ti scrivo dopo lungo tergiversare. Non mi aspetto illuminazioni (già me ne hai date molte, sono una tua fedele lettrice). O forse sì, un’altra illuminazione che sia mia però. L’amore parte da se stesse: è la chiave perdi coppia appaganti X Neppure io so bene che mi aspetto: so che non sei un’indovina, forse mi piacerebbe che prendessi questa lettera sul serio anche se temo che arrivata al terzo o quarto paragrafo penserai “questa è pazza, o irrimediabilmente stupida”, o mi dirai: “Proprio non hai capito come va il mondo, bellezza”.