Le ragazze: anticipazioni, ospiti e streaming oggi, 25 febbraio

Le, 25Questa sera, martedì 252025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Le, programma condotto da Francesca Fialdini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.È la storia di Antonietta Chetta, nata nel 1928 ad Alliste, in Salento, da una famiglia di contadini, ad aprire il nuovo appuntamento con “Le”. Antonietta ha solo un anno quando il padre, per curarsi dalla malaria, sposta tutta la famiglia in Liguria, ad Arma di Taggia. Lì i genitori, Rocco e Concetta, lavorano come mezzadri per i ricchi proprietari terrieri e vivono in condizioni di estrema povertà. Fin da bambina, Antonietta apprende dal padre i segreti delle erbe medicinali spontanee. Scoppia la guerra e nel 1942 il fratello maggiore di Antonietta, Primaldo, viene spedito con il suo battaglione a combattere la campagna di Russia.