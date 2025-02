Romadailynews.it - Le proposte culturali dal 26 febbraio al 4 marzo promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale

I nuovi appuntamenti promossidiDal 26al 42025Il programma degli eventi è disponibile su culture..it,sui canali FB e IG @culture, X culturee con #CultureProsegue il ricco calendario di iniziative e di progetti promossidi. Dal teatrodanza emusica, dall’arteletteratura e al cinema, passando per gli incontri, i laboratori e le attività per bambine e bambini e famiglie, sono tanti, anche questa settimana, gli eventi proposti dalle istituzionicittadine e nell’ambito dei progetti curati dalle associazioni vincitrici dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti per la stagione 2024/2025.