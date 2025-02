Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 febbraio: la rassegna stampa

Leggi su Tg24.sky.it

dedicate alla guerra in Ucraina, col voto statunitense contro l'integrità territoriale di Kiev all'Onu a sancire lo strappo tra Usa e Europa. Faccia a faccia tra Macron e Trump, col presidente americano che promette la chiusura del conflitto in poche settimane. Resta in piedi l'ipotesi dell'invio di forze di pace. In evidenza gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Papa Francesco, che parlano di lievi miglioramenti. Vigilia di Coppa Italia sugli sportivi: stasera tocca a Inter e Lazio