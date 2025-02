Le previsioni del tempo, della politica e dell'economia, da un po' condividono la scarsa attendibilità

Leggi su Ildenaro.it

La coda dell’inverno in Italia e, in generale, nella parte occidentale del mondo, viene descritta in maniera diversa dai vari mete reologi, nessuno escluso, come se stessero formulando una specie di enigma contornato da verbi coniugati al condizionale, in ogni caso con linguaggio sibillino quando non criptico. Strano ma vero, leeconomiche e politiche, non solo nel Paese quanto anche in tutta la UE, hanno assunto caratteristiche proteiformi che rendono azzardato qualsiasi tentativo di analisi volta a dare risultati di una qualche attendibilitá Con forte contrarietà si deve ammettere che quanto veniva usato nell’antica Roma per inquadrare situazioni del genere, è valido ancora oggi. Precisamente quel popolo che fece di Roma “Caput mundi”, testa del mondo allora conosciuto, conquistandone buona parte, quando non riusciva a far luce su un evento importante, ricorreva agli auspici.