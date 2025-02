Iltempo.it - Le preghiere del web per le condizioni di salute del Papa: tutti vicini a Bergoglio

Leggi su Iltempo.it

La solidarietà della rete perFrancesco. Arcadia ha censito le emoji più utilizzate dagli utenti che online hanato la keyword “Francesco" nelle conversazioni in lingua italiana, inglese, francese e spagnola. I volumi complessivi registrati dal 14 febbraio - giorno del ricovero del Pontefice al Policlinico Gemelli - al 24 febbraio segnano complessivamente oltre 4 milioni di menzioni e oltre 48 milioni di interazioni. Al centro della nuvola si trova le mani congiunte in segno di preghiera e di vicinanza al Santo Padre. Sono presenti simboli di preghiera, cuori, faccine preoccupate e simboli di allerta, che riflettono sia la vicinanza affettiva dei fedeli sia la loro apprensione per lo stato didel. Il report è stato realizzato utilizzando lo strumento Onclusive Digimind, con un periodo di riferimento che va dal 14 al 24 febbraio 2025.