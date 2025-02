Sport.quotidiano.net - Le pagelle. In difesa si salva solo Megelaitis. Male Parigi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ferretti 5,5. Il tiro di Tavernelli non è di quelli strapotenti, ma angolato e lui non si allunga in tempo. E poi poco può sul diagonale ben calibrato da Ravasio. Debutto amaro per lui. Cinquegrano 5. Partenza con un buon passo. C’è spazio da percorrere e ci si butta. Ma in fretta decide di restare più accorto. Accortezza che non ha quando Ravasio si butta in area e dà il colpo del ko.6. E’ forse l’unico che prova a reggere anche nei momenti di maggiore pressione degli avversari. Come meno decisione del solito, ma con il solito tempismo. De Vitis 5. Niente barra dritta nella nebbia riminese. L’Arezzo affonda poco, ma quando lo fa anche lui presta il fianco troppo facilmente. Bellodi n.g. Mezz’ora in campo senza correre grossi rischi prima di rimediare quel colpo in testa che lo costringerà a finirla lì.