Leggi su Open.online

«È questo quello che vogliamo davvero?». Più dihanno pubblicato unperre contro le modifiche previste dal governo del Regno Unito alla legge sul copyright. Secondo gli– tra cui Jamiroquai, i Clash, e membri dei Radiohead e dei Bastille – i cambiamenti renderebbero più facile per le aziende di intelligenza artificiale addestrare i propri modelli utilizzando opere protette da copyright senza chiederne la licenza. Secondo leproposte, gli sviluppatori nell’ambito dell’AI potranno utilizzare tutti i contenuti a meno che i titolari dei diritti non decidano di escludersi. «Il furto della musica legalizzato»Glisperano che l’, intitolato Is This What We Want?, richiami l’attenzione sul tema. Le tracce del disco sono nominate in modo da formare la frase: «II governo britannico non deve legalizzare il furto della musica a favore delle compagnie di AI».