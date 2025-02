Davidemaggio.it - Le nuove Confessioni di Mare Fuori… fuori a mezzanotte

L’attesa per i nuovi episodi diè ancora lunga: la prima parte della quinta stagione sarà rilasciata su RaiPlay il 12 marzo e su Rai 2 la serie arriverà direttamente il 26 marzo. Ma da stanotte, a, sarà possibile reimmergersi nel mondo dell’IPM di Napoli con la terza stagione del mockumentary.Trenta brevi episodi racconteranno, come se si trattasse di un documentario con interviste a persone vere, le emozioni di alcuni dei detenuti protagonisti della precedente stagione e i loro momenti più importanti all’interno del penitenziario: chi volontariamente, chi per costrizione – ognuno con il suo carattere ormai ben delineato – accetteranno di raccontarsi senza filtri davanti alle telecamere per farsi conoscere un po’ meglio.3: ecco chi ci saràNon ci saranno, dunque, le attese new entry, ma saranno ripresi i racconti già iniziati nelle precedenti stagioni, che riguardano Edoardo (Matteo Paolillo) e il suo cuore diviso, il controverso ma viscerale legame tra Rosa (Maria Esposito) e Carmela (Giovanna Sannino) e l’amore proibito tra Cucciolo (Francesco Panarella) e Milos (Antonio D’Aquino).