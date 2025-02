Ilrestodelcarlino.it - Le nostre eccellenze: "Aceto balsamico tradizionale, il 2024 è stato un anno record"

L’Assemblea annuale dei soci del Consorzio Tuteladi Modena ha confermato all’unanimità il presidente uscente Enrico Corsini e tutti i membri del precedente mandato, a riconoscimento del grande lavoro svolto in questi anni dal Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione si compone quindi per i prossimi tre anni di Leonardo Giacobazzi Vice Presidente e dei seguenti consiglieri Cesare Mazzetti, Massimo Malpighi, Mirco Casari, Ilaria Tirelli, Giovanna Ferrari Amorotti, Maurizio Fini, Michele Montanari. Squadra che vince non si cambia così il triennio 2025-2028 si presenta all’insegna della continuità, con la conferma di fatto dell’indirizzo politico e delle strategie tra cui in primis la valorizzazione del prodotto e tutela della denominazione. "Ringrazio tutti i consiglieri e i soci – ha affermato il Presidente Corsini – per il contributo che ognuno di loro ha apportato al Consorzio, la conferma della fiducia del consiglio alla mia presidenza è per me un attedi stima che apprezzo molto.