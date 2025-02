Ilrestodelcarlino.it - Le mosse dell’Arengo. Dal restyling del parco a piazza San Tommaso:: "Così cambia la città"

Un’opera attesa da diverso tempo: ha preso il via la riqualificazione deldi via Vittorio Emanuele Orlando, un piccolo polmone verde nel quartiere diImmacolata. Ieri c’è stato infatti il sopralluogo da parte del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli. "Proseguiamo nella nostra opera di miglioramento della– ha spiegato Fioravanti – e in particolare delle aree verdi. AImmacolata abbiamo questo spazio molto utilizzato dai cittadini, nel cuore del quartiere, e in vista della bella stagione vogliamo far sì che sia sempre più vissuto e goduto da adulti e bambini. Come amministrazione portiamo avanti con convinzione il progetto di una ‘Ascoli Green’, per innalzare la qualità della vita attraverso la cura dell’ambiente che ci circonda".