Ilgiorno.it - "Le imprese italiane pagano bollette tra le più alte al mondo”: l’allarme di Assolombarda

Milano – La quotazione del gas naturale europeo continua a crescere e, secondo i dati del centro studi di, “risulta raddoppiata negli ultimi 12 mesi, superando la soglia dei 50 euro al MegaWattora a fine gennaio”. Un incremento che si è riverberato sul costo dell’energia elettrica, a causa del meccanismo di formazione del prezzo che lega le due commodities: in Italia, dove il ricorso al gas è più accentuato rispetto ad altri Paesi europei, l’energia elettrica è costata a gennaio 2025 in media 143,03 euro/MWh mentre Spagna, Francia e Germania hanno pagato rispettivamente il 32%, il 29% e il 20% in meno. Dati messi sul tavolo ieri durante il convegno organizzato da“Leal centro della transizione energetica“, con un confronto fra alcune delle aziende in prima linea nella partita.