Le Iene Show anticipazioni del 25 febbraio

Le, ledi martedì 25Martedì 25, in prima serata su Italia 1, secondo appuntamento con “Le”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Novità di questa edizione, il contest ‘Questa La So’, un format inedito che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco. Tra gli ospiti in studio: la cantante reduce da Sanremo 2025, Joan Thiele. Nella puntata: Nicolò De Devitiis ha raggiunto Marcell Jacobs a Jacksonville, in Florida, dove il campione olimpico sta preparando la stagione del riscatto, con l’obiettivo di riconquistare il titolo di uomo più veloce al mondo. 48 oreinsieme per scoprire il vero Jacobs, tra ambizioni, fragilità e un passato che lo ha segnato. Dopo mesi difficili Jacobs ha deciso di lasciare l’Italia e di costruire la sua nuova vita negli Stati Uniti, dove ha ritrovato la serenità e la concentrazione, lontano da pressioni e aspettative.