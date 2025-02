Ilfoglio.it - Le idee di AfD sono quelle che portarono l’anno scorso la Lega ad allontanarsi. E oggi?

Al direttore - In un dibattito radiofonico col sottoscritto, il responsabile economico della, Alberto Bagnai, ha detto che si riconosce in tutto ciò che dice l’AfD e che i simboli della Ue sugli edifici scolastici costruiti con i fondi comunitari“placche infami”. Nonaffermazioni nuove, visto che – in forme uguali o analoghe –ripetute con regolarità dal segretario Matteo Salvini. Che però rappresenta la seconda forza della coalizione di centrodestra, in cui invece vieuropeisti convinti, come il vicepremier (e segretario della terza forza) Antonio Tajani. Esempi analoghi si posfare nell’altra curva. Fratoianni e Conte hanno posizioni di politica estera diametralmente (non marginalmente) opposte adi Lorenzo Guerini e di gran parte del Pd. La domanda è sempre la stessa: ma siamo davvero sicuri che questo modo di organizzare il sistema politico italiano (e cioè due coalizioni-contenitore con dentro tutto e il suo contrario) sia quello più efficiente per il funzionamento della democrazia e più efficace per la conduzione dell’attività di governo? Non sarebbe più onesto lasciare che le forze politiche si presentino da sole agli italiani (con un proporzionale puro o con un maggioritario a doppio turno) in modo da pesarle autonomamente – con la loro identità – tramite il giudizio del popolo sovrano? In un caso (il proporzionale) poi si farebbero accordi trasparenti e “pesati” dal giudizio degli italiani.