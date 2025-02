Strumentipolitici.it - Le Filippine escono dalla lista grigia dei Paesi sotto osservazione antiriciclaggio

A seguito di una visita in loco il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI – FATF) ha tolto la settimana scorsa lecosiddetta “”. Il merito di Manila è di aver implementato le misure atte a contrastare il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento alle organizzazioni terroristiche.L’inserimento innel 2021L’assemblea decisionale del GAFI si riunisce tre volte all’anno per discutere tra le altre cose dei cambiamenti nelle liste deiin zonao addirittura nera. Leerano state inserite in quellanel 2021, a causa dei difetti nel meccanismo di prevenzione delle attività finanziarie illecite. In quello stesso anno erano state bollate come “giurisdizionimonitoraggio aumentato” anche Haiti, Sud Sudan,, Turchia e Gibilterra, mentre Malta ne era uscita.