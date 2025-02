Amica.it - Le “figlie di” stanno ridefinendo la bellezza?

Nel panorama beauty attuale, si sta assistendo a un passaggio generazionale. Cosa intendiamo? Semplice: ledi alcune delle icone didel passato (o ancora contemporanee)emergendo come nuove promesse, portando avanti l’eredità dei loro genitori egli standard estetici contemporanei. Questo fenomeno non solo celebra la continuità familiare nel mondo dello spettacolo e il duo mamma e figlia, ma evidenzia anche come il concetto disi evolva attraverso le generazioni. Un esempio? Matilde Lucidi, la figlia di Bianca Balti. E così anche Lila Moss, figlia della celebre Kate, o ancora Deva Cassel (la mamma è Monica Bellucci). Ovvio, non per tutti questo cambiamento è positivo: c’è sempre qualcuno pronto a utilizzare il termine nepo baby.