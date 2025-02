Linkiesta.it - Le elezioni tedesche sono andate bene per la Cdu, ma per l’Europa ancora meglio

Leggi su Linkiesta.it

Lein Germanianon, ma moltoper il futuro del paese e soprattutto del. Non solo per la straordinaria partecipazione popolare al voto dell’ottantaquattro per cento, prodotta da una larga mobilitazione e un sentito impegno contro l’estrema destra di Alternative für Deutschland. Il governo che sarà guidato dal futuro cancelliere Friedrich Merz sarà stabile e omogeneo sul lungo periodo, esattamente il contrario di quello di Olaf Scholz, perché sarà composto solo da Cdu-Csu e Spd e vedrà all’opposizione i Verdi, mentre i liberali del Fdp, cultori dogmatici della parità di bilancio e nemici assoluti del debito comune europeo auspicato da Mario Draghi, nonriusciti a entrare nel Bundestag. Sarà un governo a trazione centrista, equilibrato dalla sinistra, in grado di affrontare la profonda crisi economica e soprattutto industriale della Germania, con un cancelliere europeista che intende puntare su un nucleo forte di nazioni per governare: il Gruppo di Weimar (Germania, Francia e Polonia) a cui si aggiungono Italia e Spagna.