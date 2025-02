Liberoquotidiano.it - "Le donne sono state una malattia": Teo Teocoli rivela il suo dramma, "per fortuna ne sono uscito"

Spegne 80 candeline Teo. Un traguardo di cui va fiero, anche se da giovane "mi spaventava. A Milano quando devi dire se uno è in grado o meno di fare una cosa, si ripete sempre 'l'ha minga ottant'ann.'. Oggi invece mi scopro tranquillo". Nessun rimpianto, la sua - racconta a Il Giorno - è stata una vita felice. "Ero bello, alto, ballavo bene. Quando una mi piaceva andavo dritto, mi dimenticavo di tutto il resto". Proprio per questo "leuna, numeri esagerati. Perneguarito, piano piano". Al suo fianco dall'89 Elena Fachini. E proprio alla moglie e alle figlie va il suo pensiero: "Vorrei fossero a posto. Per il restosereno". Per quanto riguarda il bilancio lavorativo, invece, il comico ricorda l'imitazione di Adriano Celentano. "Una benedizione - la definisce - che si è trasformata col tempo in una maledizione.